В Брюсселе бастуют 10 тысяч полицейских
10 тысяч полицейских полицейских вышли на улицы Брюсселя во вторник, 28 ноября. Офицеры протестуют против насилия над полицией — в этом месяце произошло убийство одного из них.
Они требуют более строгого подхода к виновным в нападениях на сотрудников полиции. Ранее ноябре молодой полицейский в Схарбеке был убит после того, как на него напали с ножом.
"Мы поднимаем этот вопрос уже более 20 лет. Пришло время правительству, наконец, начать работу по обеспечению нулевой терпимости", - считает Винсент Хуссен, вице-президент профсоюза полицейских VSOA.
Бельгийское правительство признает проблему.
"Мы должны подать сигнал политикам о том, что насилие неприемлемо. Мы также должны защищать тех, кто обеспечивает нашу безопасность", - заявила министр внутренних дел Аннелис Верлинден.
Как сообщает телеканал VRT, олицейские требуют большего уважения не только от общества, но и от федерального правительства и судебной системы. Кроме того, есть недовольство карьерной программой: льготная пенсионная схема будет отменена к 2030 году, а обещанное повышение зарплаты будет частично отменено.
Опубликовано: Николай Скира
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