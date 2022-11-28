В Брюсселе бастуют 10 тысяч полицейских

10 тысяч полицейских полицейских вышли на улицы Брюсселя во вторник, 28 ноября. Офицеры протестуют против насилия над полицией — в этом месяце произошло убийство одного из них.

Они требуют более строгого подхода к виновным в нападениях на сотрудников полиции. Ранее ноябре молодой полицейский в Схарбеке был убит после того, как на него напали с ножом.

"Мы поднимаем этот вопрос уже более 20 лет. Пришло время правительству, наконец, начать работу по обеспечению нулевой терпимости", - считает Винсент Хуссен, вице-президент профсоюза полицейских VSOA.

Бельгийское правительство признает проблему.

"Мы должны подать сигнал политикам о том, что насилие неприемлемо. Мы также должны защищать тех, кто обеспечивает нашу безопасность", - заявила министр внутренних дел Аннелис Верлинден.

Как сообщает телеканал VRT, олицейские требуют большего уважения не только от общества, но и от федерального правительства и судебной системы. Кроме того, есть недовольство карьерной программой: льготная пенсионная схема будет отменена к 2030 году, а обещанное повышение зарплаты будет частично отменено.