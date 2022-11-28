Эксперт Дмитрий Гордеев уверяет: пищевых добавок с маркировкой "Е" опасаться не стоит
Руководитель центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Дмитрий Гордеев рассказал о "ешках", безопасных для здоровья.
Не нужно пугаться присутствия на этикетке злосчастной буквы "Е". Эта маркировка обросла уже массой слухов и мифов. Разобраться в ситуации помогает эксперт.
Дмитрий Гордеев:
"Та же самая аскорбиновая кислота, то есть наша привычная витаминка C, имеет свое наименование и свою маркировку в E-классификации. Собственно говоря, эта классификация говорит о том, что данная добавка была исследована и апробирована в Европейском союзе. Она прошла достаточно долгие и качественные исследования на пути к употреблению в пищу"
Рядом с пресловутой "ешкой" на упаковке продукта может стоять трехзначный цифровой индекс. Это означает, что добавка проверена на качество и безопасность.
По мнению специалиста, внимание обратить все же стоит на такие маркировки красителей, которые реально представляют угрозу для здоровья:
Е103 - алканит;
Е121 - цитрусовый красный 2;
Е123 - красный амарант;
Е240 - формальдегид (консервант).
Все эти добавки запрещены для ввоза на территорию РФ. Продукты с такими маркировками не допускаются к продаже.
Опубликовано: Храмова Оксана
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