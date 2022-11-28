Влияние бессонницы на организм человека

На сегодняшний день мировым рекордом является 11-тидневное бодрствование. Но уже через несколько дней у пациентки отмечались галлюцинации, а в итоге - состояние было критическим.

Люди спят для того, чтобы, своего рода, перезагрузить систему. Сон - еще плохо изученная функция в человеческом организме. Вопросов очень много, но его необходимость доказана неоднократными исследованиями групп людей, спящих разное время.

Во время сна вырабатывается львиная доля гормонов, а это и процессы роста, аппетита, метаболические процессы, уровень стресса и даже работа иммунной системы.

Бессонница и недостаток сна влияют на состояние организма в целом. Отсутствие сна даже сутки может стать причиной неприятных последствий.

А еще учеными была изучена болезнь под названием - смертельная бессонница. Причиной болезни становится мутация в гене, который производит неправильно свернутые белки - прионы. Постепенно они накапливаются в таламусе - области мозга, который регулирует сон.

Чем дольше человек не спит, тем серьезнее будут последствия.

Без сна сутки:

сонливость, снижение концентрации внимания, замедление реакции, перепады настроения, чувство усталости, апатия.

Без сна двое суток:

помимо симптомов первых суток, добавляется нарушение когнитивных функций (память, внимание, речь, мыслительные способности).

На этом этапе появляются "провалы в памяти", которые ученые называют микросном - непродолжительные, буквально 1-3 секунды "отключки" от внешнего мира.

Без сна трое суток:

сильная усталость, апатия, большие трудности при попытке сконцентрироваться, депрессия.

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Последствия постоянных недосыпов достаточно велики. Часть из них проходит, как только человек отоспался, иные же появляются после регулярного отсутствия сна и не проходят после полноценного отдыха.

Проходящие:

сонливость, усталость, снижение памяти, концентрации внимания, перепады настроения, вплоть до депрессии.

Более серьезные:

лишний вес или ожирение (ввиду которых могут возникать и другие неприятности);

хронический стресс.

Сон является базовой потребностью любого живого существа. Даже отсутствие питания не так влияет на организм, как отсутствие полноценного ночного сна.

Ученые всего мира пришли к однозначному выводу, что сон человека менее 6 часов в сутки способен снизить интеллект.

Поэтому не стоит засиживаться за гаджетами, думать о предстоящем событии, переживать о не сделанном или совершенном. Ночью нужно спать, чтобы утром сделать все необходимое и запланированное. Чтобы быть бодрым и иметь ясное сознание.