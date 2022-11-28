Самые полезные для организма специи

Пряности известны и почитаемы людьми с древности. В те времена они ценились на вес золота. А в определенный период даже служили средством для взаиморасчетов, выполняя функцию денег.

Обычно, когда люди корректируют свой рацион, чаще всего из него продукты исключают. Мало кто считает необходимым в каждодневный прием пищи добавлять специи. А стоило бы.

Ведь они обладают уникальными свойствами: очищение, дезинфекция, восстановление. Да и просто еда, приправленная тем или иным ингредиентом, обретает краски. Кулинарные краски.

Специи - это минеральные или синтетические вещества, способные изменять вкус и влиять состояние пищи - соль, сахар, уксус, сода, крахмал.

Пряности - обладают ярко выраженным вкусом, ароматом, цветом (куркума, имбирь, перец и т.д.).

Приправы - требуют приготовления, сложные по составу: кетчуп, майонез, аджика и т.д.

Но в наше время нет четкого разделения данных понятий.

Основным воздействием на организм пряностей является наличие антиоксидантов, уменьшающих вред от канцерогенов и замедляющих процесс старения. А острая и жгучая пища помогает организму вырабатывать эндорфины, которые улучшают настроение.

Информация носит ознакомительный характер. Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом. Имеются противопоказания!

Самые полезные для здоровья специи оказывают благотворное влияние на организм человека:

Корица - мощный афродизиак и антисептик, обладает способностью ускорять метаболизм. Аромат натуральной корицы способен повышать настроение и избавлять от хандры.

Корицу можно добавлять в кофе, в каши с фруктами, в кефирные напитки и смузи, выпечку и другие десерты.

Кардамон - одна из самых древних восточных пряностей. Кардамон обладает остро-сладким вкусом с оттенками цитрусовых. У этого пряного растения в пищу используются и семена (кориандр), и зелень (кинза). Ускоряет метаболизм, другими словами, данная специя позволяет нам сжигать больше калорий. Способствует активности и ясности ума.

Кардамон отлично подходит для овощных блюд, выпечки, десертов, горячих напитков.

Имбирь - индийцы называют его лекарством мира. Мощный антиоксидант и антисептик. Содержит большое количество эфирных масел. Стимулирует обмен веществ, выводит токсины из организма, повышает иммунитет.

Имбирь хорош в выпечке, чае, мясных и рыбных блюдах, салатах и супах.

Куркума - вещество куркумин, входящее в состав пряности, обладает противовоспалительными, антибактериальными свойствами и богатое антиоксидантами. Обладает особым вкусом с нотками цитрусовой горечи и остроты. Она особенно популярна в индийской кухне.

Куркуму можно использовать при приготовлении различных блюд, добавлять в салаты, в чай или кефир, рисовые блюда и супы.

Чеснок - поддерживает иммунную систему, обладает массой положительных свойств: бактерицидным, противопаразитарным, противогрибковым.

Универсальная специя. Подходит к мясу, гарнирам, соусам, в салаты.

Паприка - в ней очень много витамина С, необходимого для укрепления иммунитета и выполняющего еще ряд важных задач.

Паприка хороша во вторых блюдах, с мясом, рыбой.

Черный перец и красный перец - обладают противовоспалительным эффектом, являются антиоксидантами. Усиливают кровоток и скорость обмена веществ, за счет капсаицина, вещества, придающего жгучий вкус.

Универсальные специи для первых и вторых блюд, мяса, рыбы, соусом и т.д.