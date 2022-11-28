В Пекине протестующим обзванивает полиция и требует больше не посещать незаконные собрания

Полиция связалась по телефону с демонстрантами, которые протестовали в Пекине в воскресенье против ограничений по здоровью и в пользу большего количества свобод, и допросила об их присутствии на митинге, сообщил в понедельник AFP один из свидетелей.

Возникает вопрос, как полиции удалось установить личность некоторых демонстрантов, когда у подавляющего большинства из них не были проверены документы, удостоверяющие личность, во время митинга в воскресенье, отмечает журналист AFP.

В воскресенье тысячи демонстрантов, откликнувшись на призывы в социальных сетях, вышли на улицы в Пекине, Шанхае и Ухане, застигнув полицию врасплох.

По своим масштабам мобилизация оказалась самой крупной со времен демократических митингов 1989 года.

Одна из протестующих сообщили информагентству в понедельник вечером, что ей и пятерым ее товарищам, которые также провели демонстрацию в столице в воскресенье, позвонили из пекинской полиции.

«Полицейский назвал мое имя и спросил меня, был ли я прошлой ночью на реке Лянма… Он конкретно спросил меня, сколько людей там было, во сколько я был там, как я узнала об этом», — сообщила женщина и добавила: «Полиция указала, что вчерашняя демонстрация была незаконной, и спросила, есть ли у нас какие-либо требования, которые мы хотели бы сообщить им по законным каналам».

Она сказала, что полицейский говорил с ней ровным тоном во время этого короткого звонка и потребовал не посещать подобные собрания в будущем.