Lavazza приобретет французского дистрибьютора MaxiCoffee

Итальянский кофейный гигант Lavazza объявил в понедельник, что представил «обязывающее предложение о покупке» французского дистрибьютора кофе MaxiCoffee, не раскрывая финансовых подробностей.

Группа Lavazza намерена купить 100% акционерного капитала французской компании, основанной в 2007 году Кристофом Бранкато на юго-востоке Франции, в которой в настоящее время работает около 1500 человек.

MaxiCoffee продает более 350 марок кофе, а также машины и аксессуары для частных лиц и профессионалов через свой веб-сайт, 60 профессиональных агентств и несколько концептуальных магазинов.

Lavazza «планирует поддерживать развитие» MaxiCoffee, и ее поглощение «никоим образом не изменит проверенную бизнес-модель», обещали в итальянской компании. Сделка еще должна быть одобрена французским антимонопольным органом.