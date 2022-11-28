Главная елка Украины останется без иллюминации из-за экономии электроэнергии

Главная елка Украины в этом году не будет украшена праздничной иллюминацией из-за экономии электроэнергии.

В энергетической компании YASNO рассказали, что споры по поводу установки новогодней елки в Киеве велись достаточно долго.

В итоге было принято решение установить елку, но без новогодней иллюминации, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на электросеть.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что елки на Новый год установят по многих районах города, но массовые гуляния проводиться не будут.