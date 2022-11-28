В аэропорту Нанта во Франции сотрудник получил серьезное ранение во время отпугивания птиц
2022-11-28 21:51
В понедельник, 28 ноября, спасатели прибыли в аэропорт Нант-Атлантик, чтобы оказать помощь сотруднику GIP Aviation, который серьезно повредил руку во время отстрела птиц.
Согласно имеющимся данным, несчастный случай произошел «во время операции по отпугиванию птиц», на это указывает ведомственный оперативный центр пожарно-спасательной службы.
49-летний мужчина был ранен, когда у него в руке взорвалась ракетница. Его госптализировали.
После этого инцидента, к которому также были привлечены следователи и сотрудники жандармерии, оружие было обезврежено службой разминирования.
Ведется расследование, чтобы установить точные обстоятельства этого происшествия и попытаться понять, почему произошел разрыв боеприпаса в стволе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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