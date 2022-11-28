В Германии уже в этом году может закрыться каждая 20-я пивоварня
2022-11-28 21:53
В Ассоциации немецких производителей хмеля отмечают, что в нынешнем году в ФРГ могут закрыться до 5% пивоварен.
Причинами такой ситуации называют плохой урожай и энергетический кризис.
Глава ассоциации Адольф Шапфль утверждает, что в этом году из-за плохого урожая хмель подорожал. Кроме того, выросли цены на электроэнергию, газ, удобрения.
По его мнению, в наиболее тяжелом положении оказались небольшие пивоварни и производители хмеля.
Опубликовано: Светлана Репина
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