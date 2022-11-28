В Германии уже в этом году может закрыться каждая 20-я пивоварня

В Ассоциации немецких производителей хмеля отмечают, что в нынешнем году в ФРГ могут закрыться до 5% пивоварен.

Причинами такой ситуации называют плохой урожай и энергетический кризис.

Глава ассоциации Адольф Шапфль утверждает, что в этом году из-за плохого урожая хмель подорожал. Кроме того, выросли цены на электроэнергию, газ, удобрения.

По его мнению, в наиболее тяжелом положении оказались небольшие пивоварни и производители хмеля.