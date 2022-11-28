Reuters: В начале 2023 года США поставит Украине ракеты с дальностью 150 км
Начало 2023 года – тогда Украина может получить от американцев первые ракеты с дальностью 150 км, сообщает Reuters.
Агентство информирует, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о запуске производства и отправке в Украину высокоточных ракет наземного базирования малого диаметра (GLSDB) с дальностью полета 150 км.
Reuters ссылается на источники в оружейной отрасли и документы. Boeing предложил поставлять Украине небольшие и точные бомбы, устанавливаемые на имеющиеся ракеты. Благодаря им Киев мог бы нанести удар далеко за линию фронта.
Военные запасы США и союзников истощаются, и Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта.
По словам источников Reuters, предложенная компанией Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из примерно полдюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки.
Ни Пентагон, ни Боинг не прокомментировали сообщения.
Опубликовано: Николай Скира
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