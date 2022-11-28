Мифы и научные факты о молочной продукции

Все мы с детства помним песенку о пользе молока: «Пейте дети молоко — будете здоровы». И то, как послушно его пили.

Молоко - главный источник кальция:

Это действительно миф, т.к. есть продукты, в которых кальция существенно больше (в 100 гр продукта):

молоко - 125 мг,

пармезан - 1300 мг,

твердые сыры - 800-1200 мг,

кунжут - 780 мг,

сардина - 380 мг,

миндаль - 250 мг.

У всех людей непереносимость лактозы:

Конечно, это утверждение - вымысел. Лактоза - это молочный сахар, лактаза, фермент, который расщепляет лактозу на более простые сахара.

Те люди, у которых вырабатывается недостаточно лактазы, не могут пить молоко, т.к. оно не может нормально усвоиться в организме. Могут возникать боли в животе, газообразование, вздутие, проблемы со стулом.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация специалиста, есть противопоказания!

Для того, чтобы выявить лактазную недостаточность, обязательно пройти исследование, которое заключается во взятии волоска из тонкого кишечника на биопсию. Только такой метод исследования является достоверным.

Но с другой стороны есть непереносимость белка коровьего молока, и уже эта проблема встречается гораздо чаще. Можно выпить один стакан молока и все будет хорошо, но вот от двух проявятся неприятные симптомы. У каждого своя реакция организма.

В молоке много витамина Д:

В коровьем молоке такого витамина просто нет, только в случае дополнительного обогащения.

Для получения достаточного количества витамина Д, необходимо бывать на солнце, чтобы его лучи попадали на открытые участки кожи. Из продуктов ищите витамин Д в яичных желтках, говяжьей печени, сельди и другой жирной рыбе, рыбьем жире, лесных грибах и др.

Лучше пить альтернативное молоко, а не коровье:

Это совершенно разные продукты, тем более что альтернативное молоко готовят из воды, подсластителей, и муки того ингредиента, которое заявлено в названии (гречневое молоко - гречневая мука и т.д.).

В молоке много антибиотиков:

Здесь 50 на 50. Частично это правда, при лабораторных анализах бывают случаи выявления антибиотиков или его последа в молоке. Все из-за того, что препаратом лечили заболевшее животное, а он проник в молоко.

Но в качественно продукции идут тщательные проверки и такой продукт не попадает на полки магазинов (если количество превышает возможные нормы их наличия).