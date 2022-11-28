Тяжелый для поджелудочной железы продукт

Одним из самых распространенных заболеваний поджелудочной железы является панкреатит. Панкреатит - воспаление тканей органа и невозможность выполнять свои функции на полную мощь.

По врачебной статистике, чаще всего в группе риска оказываются мужчины 30-40 лет. Но, по факту, развитие панкреатита не зависит от возраста, но напрямую связано с образом жизни.

Поджелудочная железа расположена рядом с печенью и желчным пузырем, прямо за желудком, в задней части брюшной полости, поэтому нарушение работы этих органов также на ней отражается.

Поджелудочная железа выполняет ряд функций, относится к органам эндокринной системы. Вырабатывает:

инсулин - помогает переносить сахар из крови к другим клеткам организма,

липаза - расщепляет жиры,

лактаза, амилаза, мальтаза и инвертаза превращают углеводы в моносахара - глюкозу, галактозу и фруктозу,

трипсин - обеспечивает усвоение организмом белков.

Выработка инсулина и участие в пищеварительном процессе - вот основное "занятие" поджелудочной железы. Кроме того, она задействована практически во всех обменных процессах: углеводном, липидном, белковом. Другими словами, поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для нормального пищеварения.

Новогоднее застолье - это большой риск к проблемам с ЖКТ. Переедание, обилие жирной и другой тяжелой пищи. Помните, что празднование Нового года - это одна ночь, а ваше здоровье - с вами всегда.

Как правильно планировать свое меню на день, чтобы не давать большую нагрузку на поджелудочную железу?

Правильное питание - с большим количеством грубой необработанной клетчатки,

меньше жирного, жареного, острого, копченого, соленого,

есть достаточное количество белков,

дробное питание небольшими порциями 5-6 раз в день,

сократить потребление сахара или отказаться от него полностью,

употреблять в пищу ферментированные молочные продукты.

Один из главных врагов поджелудочной железы - алкоголь.

Алкоголь опасен для органа, т.к. ферменты поджелудочной железы не могут расщеплять этиловый спирт. Этанол - провоцирующий фактор проблем в работе поджелудочной. Продукты распада этилового спирта - повышенная опасность для этого органа.

После того, как этанол расщепил клетки печени, он превращается в вещество, которое уменьшает сопротивляемость клеток панкреаса к вредному воздействию.

Спиртное приводит к нарушению микроциркуляции крови, появляется нехватка кислорода и питательных веществ, которые нужны для нормального функционирования.

В задачу поджелудочной расщепление и утилизация спиртного не входят, провоцируют застой пищеварительного сока внутри поджелудочной, вследствие чего панкреас воспаляется.

Продуцирование ферментов пищеварения может стимулироваться даже малейшей дозой спиртного. В результате железа оказывается не в состоянии избавиться от сока и начинает переваривать саму себя.

Так и появляется панкреатит. Поэтому, стоит призадуматься, поднять очередной бокал с шампанским в новогоднюю ночь или выпить стакан воды с лимоном.