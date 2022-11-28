Причины, по которым людям в возрасте не стоит употреблять много хлеба

"Хлеб всему голова" - говорила нам наша бабушка, потом мама, а теперь и мы своим детям, кто-то внукам, а если повезло - правнукам.

Безусловно, зерновые являются основой питания очень многих народов. Известно, что они богаты растительным белком, жирами, углеводами, пищевыми волокнами, микроэлементами. Кроме того, имеются витамины Е, РР, группы В, аминокислоты, которые незаменимы для нормальной жизнедеятельности нашего организма.

Однако, люди забыли, что до определенного времени любой злак употреблялся в пищу цельным. Сейчас же большинство продуктов рафинированные, очищенные, имеют красивый внешний вид, но лишены было пользы.

Злаки лучше всего употреблять в необработанном виде или же пророщенными.

Крахмал из зерновых культур усваивается примерно 2 часа, из картофеля за 10 минут.

Употребление хлеба из белой муки необходимо минимизировать в любом возрасте. Были выведены предельно допустимые нормы потребления хлеба:

до 30 лет при условии физической работы на открытом воздухе можно употреблять хлеб больше других.

до 45 лет следует очень ограничено есть его,

до 50 лет - максимум 1-2 кусочка,

после 50 лучше полностью исключить.

В чем причина таких ограничений?

Для того чтобы приготовить хлеб, используют термофильные дрожжи - сахаромицеты, другое их название. Это не природный компонент, а искусственно созданный человеком.

Хочу подчеркнуть, что речь идет о сдобном хлебе, с кучей лишнего сахара, усилителей.

Простой хлеб, полностью пропеченный и не подгорелый, можно употреблять дозированно, согласно данных выше.

Вред состоит в том, что когда представителей колонии грибов в кишечнике много, они начинают доминировать, не дают полезные микроорганизмам выполнять свои функции, отнимают у них ресурсы на развитие.

В итоге, все это приводит к ухудшению иммунитета, быстрой утомляемости на физическом и психологическом, уровнях. Может появиться бессонница, хроническая усталость и т.д.

Что еще?

Поскольку большинство предпочитает мягкий воздушный хлеб из пшеничной муки высшего сорта, можно сказать, что это пищевая пустышка, мусор, от которого человек не получает никаких полезных веществ, кроме калорий.

Легко впасть в зависимость от мучных изделий, ведь белая мука дает резкое повышение уровня сахара в крови и, как результат, стимуляцию выброса гормона инсулина. Затем сахар падает, нам опять хочется есть и так по кругу.

Лишний вес. Тут и так все понятно. Еще никому лишние сантиметры не принесли пользы ни на физическом, ни на эмоциональном уровне.

Использование помимо термофильных дрожжей добавок и ароматизаторов, чтобы хлеб был более воздушным, ароматным, хотелось есть его снова и снова.