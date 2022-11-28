Вред частого купания для организма

В народе людей, которые любят купаться, называют ласково "енот-полоскун". Кто-то обижается, кому-то такое прозвище совсем не мешает.

Кожа - самый большой орган человека, на ее поверхности формируется защитный барьер, который препятствует проникновению бактерий. Частое купание смывает этот слой и делает нас более уязвимыми.

Горячая водичка, умой скорее личико?

Горячая вода сильно высушивает кожу, она может потрескаться, начать шелушиться, чесаться, ведь под воздействием высокой температуры с кожи быстрее удаляется кожное сало, поэтому принимать душ нужно теплый или прохладный.

Частое мытье рук - залог здоровья?

Спорный факт и парадокс в том, что, вроде, мыть руки следует часто, но при каждом мытье мы смываем защитный слой, кожа становится более уязвимой и незащищенной. Наша иммунная система "нуждается" в определенном количестве патогенной флоры, чтобы защитные функции организма не угасали и не расслаблялись, так сказать. Незащищенная кожа сильнее подвержена инфекциям. После каждого мытья требуется не менее 8-10 часов для восстановления её защитных свойств.

Иммунная память?

Она формируется только под воздействием бактерий. Тело привыкает к ним и перестает воспринимать. Частые ванны или душ могут снизить способность иммунной системы работать нормально.

Чистюли болеют чаще?

Наукой доказано, что люди, постоянно пользующиеся антибактериальным мылом чаще и тяжелее болеют, так как антибактериальное мыло нарушает баланс микроорганизмов, убивая и хорошие, и плохие. В результате появляются более выносливые и менее дружелюбные организмы, на которые уже не действуют антибиотики. Если они поражают организм, справиться с ними обычными средствами уже не получится.

5 минут достаточно?

Дерматологи утверждают, что чем меньше времени человек проводит под душем, тем лучше. В идеале, не более 5 минут и под прохладной водой.

Стоит ли чаще мыться летом?

Профессор, доктору медицинских наук, зав. кафедрой дерматовенерологии ЮУГМУ, главный дерматовенеролог УрФО Олег Зиганшин говорит, что зимой мыться с мылом и шампунем необходимо не более 2х раз в неделю, летом - не более одного раза в день.

Количество водных процедур зависит от рода деятельности человека - после физического труда, чтобы отмыть грязь, после умственного труда - чтобы снять стресс, людям с повышенной потливостью - независимо от вида деятельности.

Сухая кожа, что делать?

Если у человека сухая кожа, необходимо минимизировать использование моющих средств. Приобретая гели для душа, мыло и шампуни, обратить внимание на состав: кокамиды, сульфаты (Sodium laureth sulfate (SLES), Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)), консервант ДМДМ Гидантоин и формальдегид обладает канцерогенными свойствами и очень опасен для здоровья, парабены: консерванты пропилпарабен и бутилпарабен, диэтаноламин, силиконы, триклозан - вредны для кожи и организма в целом.

Лучше обратить внимание на мягкие очищающие средства - бесщелочные, с высоким содержанием свободных жирных кислот, которые позволяют сохранить правильный pH на коже. После водных процедур использовать увлажняющие средства.

Чтобы купание доставляло удовольствие и не наносило вред коже, необходимо следовать простым правилам:

знать меру и не засиживаться в ванной комнате,

если уж встанет выбор между ванной или душем, выбирайте второе,

использовать мыльные принадлежности и мочалку только при необходимости, ежедневные гигиенические процедуры можно проводить обычной водой,

стоит помнить, что тепло и влагу любят многие бактерии, поэтому нужно следить за чистотой лейки. Выбирать металлическую, раз в неделю дезинфицировать и не реже раза в полгода менять ее.

А врач-эндокринолог, кмн Зухра Павлова предупреждает, что "частое мытье связываю с проявлением дефицита витамина Д3, так как кожа не имеет возможности его вырабатывать, будучи постоянно намываемой горячей водой с кучей химикатов, которые содержатся в наших средствах для душа" - написала доктор в своем блоге.

Можно сделать вывод, что громкие заявления и интригующие названия статей - способ привлечь внимание. Но к некоторым замечаниям все же стоит прислушаться.

Больше в ванной я не устраиваю "библиотеку", принимаю быстрый прохладный душ, даже зимой. Получается своего рода закаливание, а из моющих средств стала выбирать детское мыло или гель с увлажняющим эффектом.