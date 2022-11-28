Во Франции судят рэкетиров, которые «крышевали» крупный рынок страны Иль-де-Франс
Обвиняемые в рэкете на одном из крупнейших рынков Иль-де-Франс, заверили в понедельник, что в первый день судебного разбирательства в Версале, что они получали всего несколько евро в виде чаевых на каждого торговца, что напоминает о 90-х годах в России.
Подсудимые вместе с шестью подельниками и бывшим должностным лицом обвиняются в вымогательстве на рынке в пригороде Парижа.
Карим С., которому сейчас 43 года, был андеррайтером с 2010 по 2018 год на этом рынке. В период с 2010 по 2019 год он положил на свои счета более 79 000 евро наличными.
«Бритоголовый и с бородой в черный пуховике, Карим С. объяснил уголовному суду, что заработал эти деньги за границей», - описывает поведение обвиняемого на суде AFP.
Другой обвиняемый, с 2013 года отвечавший за безопасность рынка, за тот же период положил на свои счета более 167 000 евро наличными, отмечает источник в суде. Он отсутствовал на слушании, так как, по словам его адвоката, был болен.
На рынке Карим С. уверял, что иногда получал чаевые в размере «один-два евро» с каждого торговца, но не более пяти евро, как сообщает другой подсудимый, который работал в то время судебным приставом, Тауфик Э., которому сейчас 41 год. Обычная практика на рынках, уверяли судью обвиняемые в рэкете.
По версии следствия в 2018 году во время расцвета торговли, цена места могла составлять от 12 000 до 20 000 евро в год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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