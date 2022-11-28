Врачи рассказали, нужна ли физкультура для людей в возрасте 60+

"Занимайтесь упражнениями сейчас, сегодня! Не откладывайте на старость, на пенсию, когда "появится время", но при этом вдруг исчезнет здоровье!" - говорит профессор Бубновский.

Жизнь и здоровье - это дар, который многие из нас не считают таковым. В юности мы нерационально распоряжаемся своим здоровьем и силами, даем чрезмерные нагрузки телу, не задумываясь о последствиях. А они наступают уже к годам 25-30. В 50, если до этого возраста вам повезло быть в форме, первые изменения уже не пройдут мимо.

Старение и старость - это немного разные понятия. Стареть мы начинаем тогда, когда перестаем расти - примерно к 25 годам. А старость начинает подкрадываться постепенно, примерно с 50 лет.

Старение - это процесс угасания активности, результат воздействия внешних факторов.

Вялость мышц - первый звоночек, который говорит о старении. Чтобы этот процесс отодвинуть во временном промежутке, требуется уделять время физической нагрузке. Регулярно, не лениться.

Пожилой возраст – 60-74 года, старческий - 75-89 лет, долгожитель – 90 лет и старше.

Илья Мечников говорил, что "долгая жизнь ценна не сама по себе, а лишь в том случае, когда она совпадает с сохранением физических и умственных способностей". Сложно спорить с этим утверждением, ведь каждый из нас мечтает прожить насыщенную здоровую жизнь.

В тот момент, когда человек почувствовал первые возрастные изменения, включается защитная реакция организма и в мозг посылается сигнал, что нужно беречь силы, энергию, меньше двигаться, больше отдыхать.

В период "за 60" происходит не только перестройка некоторых функций в сторону их торможения и последующего угасания, но наблюдается и встречный процесс: организм активно сопротивляется негативным явлениям. Поэтому ограничения в этом возрасте должны быть не абсолютными, а разумными, направленными на продление бодрого и активного состояния вплоть до глубокой старости.

Необходимо помнить про двигательную активность - ведь она усиливает обмен веществ, т.е. питание клеток, и они дольше остаются здоровыми.

Наукой доказано, что регулярные физические нагрузки замедляют процессы старения, увеличивают силу мышц и подвижность в суставах. Но перед началом любых тренировок и выполнения упражнений, стоит проконсультироваться со специалистом, который уточнит, какие упражнения вам подходят, а каких стоит избегать.

Для тех, кто давно не "активничал", начинать нужно плавно и постепенно.

Основные правила:

Регулярность.

Постепенное увеличение нагрузки.

Правильное выполнение упражнений.

Люди, которые начинают утро с зарядки, чувствуют себя бодрее, увеличивается работоспособность, улучшается настроение, координация движений. А все потому, что усиливается приток крови и насыщение клеток кислородом, в процессе физической активности в организме вырабатывается гормон радости - дофамин.

Что следует контролировать:

Измерить пульс до-после.

Соблюдать правила и давать нагрузки в несколько подходов.

После физической нагрузки выполнить упражнения на растяжку.

Пить достаточное количество воды.

Выбирать удобную одежду и обувь.

Не забывать о разминке.

Можно делать только те упражнения, против которых не возражает лечащий врач.

По некоторым данным, люди в возрасте 65+ должны уделять примерно 150 минут в неделю на тренировки, зарядку и физическую активность.

Это могут быть:

пешие прогулки, катание на велосипеде,

домашние дела,

йога,

настольный теннис,

бассейн или плавание в водоеме,

походы.

Если по состоянию здоровья не получается выполнять какие-то упражнения, то нужно заниматься с учетом своих физических возможностей и возможных ограничений из-за определенных нарушений здоровья.

Активность нужна не только молодежи, а всем людям.

Тем, кому за 60, спорт будет не менее полезен, ведь регулярные занятия - залог здоровья и бодрости духа.

Что дает физкультура в 60+:

Координация движений становится более четкая.

Контроль за весом.

Тренировка мышц.

С возрастом наши кости, суставы и связки становятся более уязвимыми и требуют внимательного отношения. Поэтому есть некоторые упражнения, которые не рекомендуется выполнять, когда возраст за 60.