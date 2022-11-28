Стоматологи рассказали, какие витамины нужны для здоровья костей и зубов

Шутки шутками, а от здоровья опорно-двигательной системы зависит наша активность. Зубы же являются первым звеном в работе желудочно-кишечного тракта. Процесс пищеварения начинается тогда, как только еда попадает в рот.

Выделяется слюна, происходит пережевывание, а уже затем глотание. Если зубы не здоровые, это плохо отразится не только на переваривании пищи, а и допустит проникновение вредных микроорганизмов из ротовой полости внутрь.

Именно поэтому следует регулярно обращаться к доктору и проверять здоровье зубов.

Я, увы, не являюсь обладательницей здоровых от природы зубов. Каждые пол года я прихожу на консультацию, а ухожу с новой пломбой. Мне всегда повторяла бабушка, что зубы - наше слабое место на генетическом уровне. Многие специалисты тоже так говорят. Но это верно только отчасти.

Конечно, генетика имеет большое значение и многие предопределяющие факторы, но важен и образ жизни каждого отдельного человека, наличие всех необходимых веществ, витаминов, минералов, для полноценного функционирования того или иного органа.

Каждому органу и системе органов нашего организма необходим "строительный материал", для поддержания здоровья и правильного функционирования - это витамины и минералы, аминокислоты и др. Дефицит витаминов проявляется в снижении работоспособности, повышении раздражительности, уменьшении концентрации внимания.

Нехватка витаминов - это серьезная проблема, и нужно стараться не допускать дефицитов.

Зубы - это тоже кости. Поэтому для поддержания здоровья им требуются те же вещества, что и для остальных костей.

Витамины делятся на две группы - водорастворимые и жирорастворимые и обе группы важны для того, чтобы костная и суставная структура функционировала нормально и стабильно.

Витамины, которые необходимы для здоровья костей, зубов и десен.

Витамин А:

способствует выработке слюны, а она в свою очередь играет важную роль в очистке рта от микроорганизмов и остатков пищи. Поддерживает слизистую рта (десны и щеки) и зубную эмаль. Нужен для формирования костной ткани и правильного протекания обменных процессов

Содержится в: моркови и других овощах-фруктах, имеющие оранжевый цвет, шпинате, яйцах, рыбе, молоке, сливочном масле, сыре, икре.

Необходимое количество витамина А помогает сохранить не только здоровье, но и белизну зубов.

Витамины группы В:

участвуют во многих окислительно-восстановительных процессах организма, его недостаток может повлиять на появление язв во рту и неприятный запах.

Содержится в: печень, дрожжи, миндаль, грецкие, а также, другие орехи и семена, яйца, сыр, бобовые, курага, индюшатина, свинина, злаки, листовые овощи, молочные продукты, сыр, морковь, цитрусовые.

Важно, чтобы в рационе присутствовали все витамины данной группы.

Витамин С:

витамина С нужен для поддержания соединительной ткани десен, а вместе с биофлавоноидами предотвращает образование зубного налета вокруг зубов. Улучшает питание слизистой, влияет на метаболизм, а также на процессы кроветворения и кровообращения в капиллярах и сосудах десен. Здоровые десны, в свою очередь, питают, "удерживают" зубы на своих местах.

Содержится в: цитрусовые, клубника, брокколи, сладкий перец, зелень петрушки и укропа, шиповник, красный перец, яблоки, ягоды.

Биофлавоноиды: апельсины, абрикосы, вишня и др.

Витамин Д:

витамин Д помогает усваиваться кальцию и фосфору, которые, в свою очередь, есть основа для поддержания опорно-двигательного аппарата и костной ткани. При дефиците витамина Д эти микроэлементы не усваиваются, в результате чего происходит бесконтрольный выход минералов. А это увеличивает вероятность кариеса и приводит к разрушению зубов.

Содержится в: яйца, рыба, молоко и печень трески, также вырабатывается в организме при нахождении на солнце.

Витамин Е:

мощный антиоксидант, помогает восстанавливать ткани рта.

Содержится в: семена подсолнечника, орехи, листовые зеленые овощи, рыба, авокадо, арахисовое масло, бобовые, сливочное масло, авокадо.

Кальций:

делает зубы прочными, защищает зубную эмаль. Если в организме недостаточно кальция, то он вытягивает его из костей, что приводит их к размягчению и увеличивает риск переломов и травм. Кальций быстро всасывается в кровь, поэтому его нужно употреблять в больших количествах. Участвует в формировании костной ткани и эмали зубов. В костях и зубах находится 99 % всего кальция в организме.

Содержится в: молочных продуктах, зеленых листовых овощах, цветной капусте, бобовых, соевом молоке, миндале, сардинах и др.

Фосфор:

вместе с кальцием - основа костной ткани и зубов, участвует в процессах обмена кальция, образуя с ним нерастворимые соли, которые укрепляют кости и зубы. Для того, чтобы кальций хорошо усваивался, необходимо достаточное количество не только витамина Д, а и фосфора.

Содержится в: молоке, сыре, йогурте, красном мясе, бобах, чечевице, орехах и в цельном зерне, яйцах, сухофруктах.

Железо:

помогает поддерживать на необходимом уровне эритроциты, благодаря чему иммунная система со всей эффективностью борется с болезнями и инфекциями.

Содержится в: яйца, морепродукты, красное мясо, печень, отруби, зеленые листовые овощи.

Калий:

важен при формировании и восстановлении костей, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме. Калий необходим для свертывания крови (небольшие ранки в полости рта быстрей заживают).

Содержится в: бобовых, листовых зеленых овощах, молоке, йогурте, сыре, грибах, бананах, шиповнике, зеленом чае.

Фторид:

используется для защиты от разрушения зубной эмали. Часто является компонентом зубной пасты. Участвует в процессах реминерализации эмали. Проникая в нее, ионы этого вещества образуют соединения, устойчивые к кислотам. Благодаря этому наружный зубной слой может сопротивляться кариесу.