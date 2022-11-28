На военную базу ЦАР, где размещены сотрудник ЧВК «Вагнера» совершено нападение беспилотника

Правительство Центральноафриканской Республики заявило в понедельник, 28 ноября, что БЛА, прилетевший из соседней страны, ночью бомбил лагерь солдат и их российских союзников, причинив лишь материальный ущерб.

«Устройство сбросило взрывчатку в городе Босангоа по базу наших сил обороны, наших союзников, а также на хлопковую фабрику»,- говорится в пресс-релизе правительства.

Правопорядок в ЦАР поддерживает армия и сотрудники российской группы «Вагнера».

Местные жители - банги, всегда называет российские военизированные формирования словом «союзники».