На военную базу ЦАР, где размещены сотрудник ЧВК «Вагнера» совершено нападение беспилотника
2022-11-28 22:30
Правительство Центральноафриканской Республики заявило в понедельник, 28 ноября, что БЛА, прилетевший из соседней страны, ночью бомбил лагерь солдат и их российских союзников, причинив лишь материальный ущерб.
«Устройство сбросило взрывчатку в городе Босангоа по базу наших сил обороны, наших союзников, а также на хлопковую фабрику»,- говорится в пресс-релизе правительства.
Правопорядок в ЦАР поддерживает армия и сотрудники российской группы «Вагнера».
Местные жители - банги, всегда называет российские военизированные формирования словом «союзники».
Опубликовано: Тарас Медведев
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