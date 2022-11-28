Медики выяснили, употребление каких напитков является профилактикой тромбоза

Ежегодно от тромбоза умирает больше людей, чем от СПИДа, рака, авто и авиа катастроф. В год насчитывается порядка 10 млн смертей именно от этого недуга.

"Тромбоз – это закупорка сосуда сгустком крови, при этом кровь не попадает в орган, и он может пострадать. В организме здорового человека образование такого сгустка помогает остановить кровотечение, например, при порезе. Но иногда случается и так, что тромбоз происходит, когда его не должно быть, то есть без видимой причины.

Порой так возникает инфаркт миокарда (тромб в артериях, питающих сердечную мышцу) или инсульт (тромб в артериях головного мозга). А это уже может угрожать не только здоровью, но и жизни. Проблемы начинаются, когда тромбы, прикрепляясь к стенкам сосудов, образуют пробку, которая в любой момент может оторваться, отправиться в плавание по венам и артериям и, попав в узкое место, полностью перекрыть кровоток. И человек внезапно умирает."- рассказала врач-кардиолог ГУ РК «Кардиологический диспансер» Екатерина Мишенева.

Существуют определенные факторы риска:

Возраст 40+ лет.

Излишняя масса тела - индекс массы тела больше 30.

Повышенный холестерин, вследствие частое злоупотребления жирной и жареной пищей. Он накапливается в стенках сосудов и образует бляшки, риск тромбообразования удваивается.

Малоподвижный образ жизни, застой крови.

Травмы, переломы, беременность.

Варикозное расширение вен.

Курение - из-за сужения сосудов.

Пребывание в постоянном стрессе - из-за выброса в сосуды большого количества адреналина, сосуды сужаются.

Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Тем, у кого обнаружена предрасположенность, необходимо более тщательно подходить к профилактике данного заболевания.

Для этого необходимо:

следить за качеством своего питания - не переедать, не нагружать ЖКТ жирной и жареной пищей,

больше двигаться,

при ОРВИ соблюдать постельный режим, т.к. вирусные инфекции, поражают внутреннюю оболочку сосудов (особенно вирусные инфекции верхних дыхательных путей),

отказ от вредных привычек,

носить одежду, не сдавливающую сосуды - ремни, тугие брюки,

не принимать горячую ванну,

при первых признаках болезни или плохого самочувствия обращаться к доктору - информация с сайта гб4сочи.рф

Конечно, лечение может назначить только квалифицированный специалист, но, можно не доводить себя до состояния болезни, придерживаться предписаний и принимать профилактические меры.

Я забочусь о своем здоровье и о своих близких, поэтому стараюсь всеми возможными способами предотвратить, чтобы не лечить.

Малиновый сок - содержит в составе ацетилсалициловую кислоту и калий.

Липовый чай - в состав напитка входят антиоксиданты, благотворно влияют на состояние ЖКТ и сердечно-сосудистой системы. Для приготовления чая берут не листы, а цветки липы.

Гранатовый сок - в составе множество полезных веществ, благотворно влияющих на ССС.

Какао - вкусный и полезный напиток.

Клюквенный сок - клюквенный сок богат большим количеством витаминов, микроэлементов и органических материалов. Ягода признана одним из сильнейших антиоксидантов, натуральный сок также не уступает.

Виноградный сок. Конечно, речь идет о натуральных продуктах, а не о покупных тетропаках.

Мне нравится, что мое здоровье - в моих руках.