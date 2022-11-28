Во Франции больше нет районных группировок, теперь радикальная молодежь делится по другим кодам

Французское издание «Le Figaro» рассказывает в понедельник о состоянии подростковой и молодежной преступности в стране, где сегодня переполнены все тюрьмы.

«В беспощадной «войне», в которой участвуют банды сословий, все коды были разрушены, даже если исход окажется трагическим, как только что показали последние новости», - пишет издание.

Под последними новостями подразумеваются последние нападения афро-французов на прохожих в центре Парижа и события после поражения сборной Бельгии в Брюсселе.

В обоих случаях у групп радикалов избивающих прохожих до полусмерти были общие черты, отмечают обозреватели издания.

«Объединяющие признаки главных героев, со своей стороны, могут быть суммированы в их простейшем выражении. В ходе дел полиция выявляет контуры десоциализированного подросткового окружения, без души и без компаса, где идентичность сводится к году рождения: так, новых воюющих теперь окрестили «2006» или «2008»», - уточняют корреспонденты.

Неконтролируемая миграция и большие социальные расслоения в обществе повлекли всплеск преступности в странах Евросоюза. Франция в 2022 году особо пострадала от убийств, несовершеннолетних совершенных бездомными мигрантами, которые сопровождались изнасилованиями в жестокой форме.

В пригороде Парижа за период с 1 января по 31 октября зафиксировано 320 фактов, связанных с бандитизмом, дополняет картину издание.