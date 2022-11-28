В ЕС сегодня вновь не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть
2022-11-28 22:52
В ЕС переговоры по вопросу введения потолка цен на нефть из России зашли в тупик.
В понедельник вечером британская газета Financial Times сообщила, что Брюссель пока не может преодолеть разногласия, возникшие по вопросу установления лимита цен на российскую нефть в размере 65 долларов за баррель так, как Польша и ряд других стран требуют снижения предельной стоимости.
В то же время Греция, Мальта и Кипр выступают за достаточно высокую цену, чтобы поддерживать торговлю российской нефтью, вероятно эту позицию поддержит и США- говорится в статье.
Опубликовано: Елена Калиновская
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