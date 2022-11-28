Пострадавший от разгрома FTX, BlockFi подает заявку на защиту от банкротства

Американский специалист по кредитованию криптовалюты BlockFi объявил в понедельник, что подал заявление о защите от банкротства в Соединенных Штатах, объяснив свои трудности крахом платформы обмена виртуальной валюты FTX.

Основанная в 2017 году компания BlockFi подала иск в суд Нью-Джерси.

BlockFi столкнулся с проблемами в первой половине года после повсеместного падения стоимости криптовалют, которое задело несколько компаний в этом секторе.

Некоторые из клиентов, которые внесли деньги в BlockFi вопреки обещанию высоких процентных выплат, испугались и сняли свои средства.

На платформу также повлияла ликвидация сингапурской инвестиционной компании Three Arrows Capital, которую она кредитовала.

Чтобы помочь ему преодолеть эти потрясения, FTX предложила свою помощь, в частности, предложив кредитную линию на 400 миллионов долларов. Но с тех пор FTX столкнулась со своими собственными проблемами, и 11 ноября компания подала заявление в соответствии с главой XI закона США о банкротстве.

BlockFi немедленно пришлось приостановить большую часть своей деятельности, включая снятие средств.

«После перерыва наша команда изучила все доступные нам стратегические варианты и альтернативы», — говорится в сообщении на сайте BlockFi: «Размещение в соответствии с главой XI в штате Нью-Джерси позволит компании стабилизировать деятельность и дать ей возможность реализации плана реорганизации, который максимизирует ценность для всех заинтересованных сторон».

Компания планирует сосредоточиться на сборе денег, причитающихся другим компаниям, включая FTX.

Она уточняет, что у нее более 100 000 кредиторов. В заявлении также указано, что в распоряжении имеется наличность в размере 257 млн долл. США, что должно позволить ей финансировать свои операции во время реструктуризации.

Банкротство FTX вызвало эффект домино, затронувший несколько других компаний в сфере криптовалют. Таким образом, французская компания Coinhouse, предлагающая сбережения в криптовалютах, в середине ноября заблокировала снятие средств со сберегательных счетов, объяснив это тем, что определенные сайты-партнеры, которым она одолжила средства, сами заблокировали отток денег.

