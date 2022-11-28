Опытный пчеловод научил, как определить, где натуральный мед

Осенне-зимний период - самое время лакомиться натуральным медом, так бережно собранным пасечниками в сезон цветений.

Мед является богатым источником витаминов и минералов: содержит все витамины группы В, К, Е, С, провитамин А. Так как витамины находятся в соединении с природными минеральными солями и биогенными аминами, польза от них гораздо выше искусственных заменителей - информация с сайта cgon.rospotrebnadzor.ru

Минеральный состав представлен следующими элементами: магний, калий, кальций, натрий, фосфор, хлор, сера, цинк, йод, медь, железо.

Информация носит ознакомительный характер. Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом.

Имея такой богатый состав, мед способствует повышению иммунитета, кальций укрепляет кости и зубы, улучшает пищеварение, работу сердца, укрепляет сердечную мышцу и делает сосуды более эластичными, Имеет противогрибковый, противовирусный и антибактериальный эффект.

Очень хочется, чтобы продукт, который ты приобретаешь, соответствовал всем критериям полезности. И тогда я начала искать способы проверки оригинальности в домашних условиях.

Однажды, гуляя по ремесленной ярмарке, я увидела своего одноклассника. И, хоть школу мы закончили очень давно, узнали друг друга. Оказалось, что он пошел по стопам своего отца, и работает на личной пасеке.

Его мед уже давно разбирают по предварительной записи, продукция не нуждалась в рекламе. Конечно, я приобрела сразу трехлитровую банку меда. И он был великолепен! Густой, тягучий, не приторно сладкий, а с тонкими нотками трав. Мне захотелось и впредь лакомиться только медом высокого качества. Регулярно ездить к себе на малую родину я не могу, поэтому попросила одноклассника научить меня, как же проверить дома - это мед я купила, или сахарный сироп?

И одноклассник, уже будучи опытным пасечником, мне рассказал несколько хитростей, Которыми можно воспользоваться в домашних условиях.

Если вы приобретаете мед в непроверенных местах, просите налить вам маленькую баночку "на пробу", дома проведите несколько несложных манипуляций и поймете, стоит ли возвращаться к продавцу или обходить десятой дорогой!

Помните, что выкачивать мёд начинают не раньше июня, когда зацветают первые растения. Именно в это время лучше делать закупку.

Обратите внимание на некоторые визуальные факты:

Цвет: цветочный мед имеет светлые оттенки, липовый – янтарного цвета, а гречишный – коричневый. Белый цвет говорит о том, что пчел кормили сахарным сиропом, поэтому данный продукт уступает натуральному по вкусу и полезным качествам;

Текучесть: настоящий мед тянется очень долго и стекает ровной струйкой. На тарелку ложится горкой или ступеньками, а потом растекается по поверхности.

Запах: ненавязчивый, легкий цветочный.

Вкус: не приторно сладкий, а с небольшой горчинкой и вызывать небольшое першение в горле (как при употреблении дыни).

Консистенция: должна быть однородной, без расслоений. Если на дне банки мед закристаллизовался, а на поверхности жидкость - это суррогат.

Это те методы, которыми можно воспользоваться прямо в магазине. Если вас все устроило, можно продолжить проверку уже дома.

Для этого вам потребуется немного времени и дополнительных ингредиентов: йод, лист бумаги, кусочек черствого хлеба, уксус, вода.

Для недобросовестного производителя самое главное – увеличить массу продукта или намешать вещества, которые будут напоминать мед. Чаще всего в мед добавляют сахарный сироп. Таким образом, можно увеличить массу и сделать сладким недозрелый мед. Кроме того, добавлять могут крахмал, свекловичную или крахмальную патоку, инвертированный сахар и др.

Методы проверки:

Возьмите стакан теплой воды, растворите в ней ложку меда и подождите 10 минут, если в мед были добавлены опилки, крахмал, мука - они либо всплывут на поверхность, либо осядут на дно.

Набрать ложку меда и капнуть в него каплю уксус - если зашипит, значит в мед добавлен мел.

Также в ложечку набрать мед, добавить каплю йода - если произойдет реакция и он посинеет, значит добавлен крахмал.

Взять кусочек черствого хлеба и окунуть в мед. Проверить через 10 минут - если хлеб все так же твердый, значит мед натуральный, если стал мягким, то мед был разбавлен водой или сиропом.

Берем лист бумаги, капаем на него мед и через 5 минут проверяем - если обратная сторона бумаги сухая - мед качественный, если промокла - то есть примеси.

Еще одним способом проверки меда на качество может служить наличие у пасечника мёда в сотах. Подделать его практически невозможно, а при отсутствии в продаже можно усомниться в качестве продукции.