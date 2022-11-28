Первая леди США представила рождественское убранство Белого дома
Первая леди США Джилл Байден представила рождественские украшения этого года в штаб-квартире правительства в Вашингтоне.
«У нас общего, намного больше, чем того, что нас разделяет», — сказала Джилл Байден на презентации рождественских украшений.
В этом году акция по рождественскому убранству в Белом доме проходит под девизом «Мы, народ» — цитата из американской Конституции. Эта концепция единства описывает «душу нации», сказала первая леди.
По данным офиса, было установлено 77 елок и более 83 000 рождественских огней.
Как обычно, большие венки украшают окна перед зданием правительства. Как и каждый год, пряничная версия Белого дома была построена из теста и глазури.
По словам источников, более 150 волонтеров со всей страны в течение целой недели помогали украшать интерьер и экстерьер здания правительства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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