Первая леди США представила рождественское убранство Белого дома

Первая леди США Джилл Байден представила рождественские украшения этого года в штаб-квартире правительства в Вашингтоне.

«У нас общего, намного больше, чем того, что нас разделяет», — сказала Джилл Байден на презентации рождественских украшений.

В этом году акция по рождественскому убранству в Белом доме проходит под девизом «Мы, народ» — цитата из американской Конституции. Эта концепция единства описывает «душу нации», сказала первая леди.

По данным офиса, было установлено 77 елок и более 83 000 рождественских огней.

Как обычно, большие венки украшают окна перед зданием правительства. Как и каждый год, пряничная версия Белого дома была построена из теста и глазури.

По словам источников, более 150 волонтеров со всей страны в течение целой недели помогали украшать интерьер и экстерьер здания правительства.