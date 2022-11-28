Ученые выяснили, какие орехи полезнее всего для женщин, а какие для мужчин

Ни для кого не секрет, что орехи - супер питательный продукт. Они хороши и как перекус, и как дополнение к любому блюду. Для людей, которые на кетодиете и для веганов, в том числе.

Все орехи — прекрасный источник полезных ненасыщенных жиров, витаминов, минералов, клетчатки. Но также все они отличаются по составу и своим самым важным свойствам.

Специалисты по питанию рекомендуют употреблять орехи хотя бы раз в неделю для поддержания здоровья. Но при этом небольшими порциями, не более 35 граммов за раз.

Выделяют 5 самых полезных орехов, среди них:

грецкий орех - в составе содержит витамины С, B1, B2, РР, каротин, дубильные вещества, хиноны и жирное масла (линолевая, линоленовая, олеиновая, пальмитиновая кислоты), клетчатка, соли железа и кобальта. Грецкий орех на 65% состоит из жиров, причем полезных. В них много омега-3 (больше ее только в рыбе и семенах чиа), которая снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов.

миндаль - источник кальция, железа, магния, фосфора и калия. В нем много витаминов группы В, витамина Е. Миндаль полезен для сердца и сосудов, из-за содержания множества ненасыщенных жиров, аминокислот и минералов. Также может улучшать состояние микрофлоры и повышать рост полезных лакто- и бифидобактерий.

кешью - в составе кешью жирорастворимые витамины E и K, а также C, группы В, минералы — кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен, омега-3,6,9.

фундук - содержит витамины А, С, Е, РР, группы В, минералы - калий, фосфор, магний, сера, фтор, марганец и цинка, йод, медь, хлор, натрий, железо, кобальт. Железа в фундуке больше, чем в мясе. Как и другие орехи, фундук понижает холестерин, снижает риск развития воспалительных процессов в организме, улучшает тонус сосудов.

кедровый орех - витамины В1, В2, B4, B7, РР, E, К, минералы - магний, калий, медь, марганец, фосфор. Если регулярно их употреблять в пищу, но понемногу, можно снизить риск развития метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Орехи — отличный источник протеина, клетчатки, витамина Е, магния, цинка, меди, селена, калия, фосфора, витамина В2 (рибофлавина) и биотина, а также железа, других фитонутриентов и жиров, — рассказала нутрициолог Галина Агеенкова. — Все орехи содержат достаточно высокий уровень веществ — ингибиторов протеаз, которые известны своим эффектом в замедлении развития рака" - информация с сайта ria.ru.

Орехи следует употреблять 1-2 раза в неделю, небольшими порциями (около 35 г). Не рекомендуется их смешивать с зерновыми крупами, поэтому добавлять в каши не рекомендуется из-за усугубления аминокислотного дисбаланс в организме. Полезнее употреблять орехи вместе с молочными, кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами.

Конечно, как и любыми другими продуктами, орехами не стоит злоупотреблять:

"Большинство орехов содержат аминокислоту аргинин, высокий уровень которой может спровоцировать появление на коже герпеса, — объяснила Галина Агеенкова. — Также с осторожностью орехи следует употреблять людям с воспалительными заболеваниями кишечника. Старайтесь избегать жареных орехов, полезные жиры в них в процессе термической обработки портятся" - информация с сайта ria.ru.

Ученые объяснили, какие орехи благотворнее влияют на женский, а какие на мужской организм.

Для женщин больше подходит кешью, кедровый орех, фундук и миндаль. Но регулярное употребление женщинами всех видов орехов способствует улучшению репродуктивной функции, укреплению памяти, замедлению процессов старения организма, улучшению состояния кожи, ногтей и волос.

Кешью - источник фолиевой кислоты, что особенно актуально для беременных. Кедровый орех способствует омоложению, помогает в укреплении волос и ногтей, предотвращает развитие варикоза. Фундук - содержит очень много магния в составе, что положительно влияет на нервную систему и качества сна. Миндаль - содержит витамина Е для здоровья кожи. Бразильский орех богат селеном, который защищает от онкологических заболеваний молочных желез. Грецкий орех содержит биотин для укрепления и роста волос.

Грецкий орех, кешью, фундук, арахис и фисташки - фавориты для укрепления мужского здоровья, улучшают репродуктивную функцию. Цинк, фолиевая кислота, аргинин, тиамин и жирные кислоты - благотворно влияют на организм в целом.

Главное - помнить, что все хорошо в меру. Ну и не забывать, что информация носит ознакомительный характер. Перед применением стоит проконсультироваться со специалистом.

Я очень люблю орехи, и однажды, перепробовав все 5 видов, имеющихся дома, сорвала поджелудочную железу. Было очень неприятно. Но свой урок я вынесла - теперь только рекомендованная горсть для здоровья, не пренебрегаю советами специалистов.