Террористическая атака на отель в Могадишо завершилась спустя 20 часов

20 часов понадобилось силам безопасности на предотвращение теракта в отеле в столице Сомали Могадишо.

Все шестеро нападавших из исламистского террористического ополчения «Аш-Шабааб» были убиты, заявил пресс-секретарь полиции Садик Додише на пресс-конференции в понедельник вечером. Погибли 8 мирных жителей. По данным полиции, из отеля были эвакуированы более 60 человек.

В понедельник никакой дополнительной информации о пострадавших не поступало. Министр безопасности Сомали Ахмед Мохамед Дудише был среди раненых, сообщила полиция в воскресенье.

Тяжеловооруженные боевики «Аш-Шабааб» штурмовали отель «Вилла Роза», доступ к которому имеют только политики, избранные бизнесмены и высокопоставленные государственные гости, в воскресенье вечером во время молитвы. Отель расположен недалеко от Президентского дворца.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка, имеющая тесные связи с «Аль-Каидой».

Атака произошла через два дня после крупномасштабной военной операции сомалийских правительственных войск в центре страны, в ходе которой, по заявлению правительства, было убито 100 членов «Аш-Шабааб».