Пентагон сообщил о налаживании каналов с Россией для обсуждения безопасности

В Пентагоне сообщили, что США и Россия наладили каналы связи для обсуждения вопросов безопасности.

В ведомстве рассказали о недавних звонках высокопоставленных представителей Минобороны США российским коллегам.

В Пентагоне считают, что продолжение диалога имеет очень важное значение для предотвращения военных инцидентов и эскалации.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Москва только один раз воспользовались линией связи между оборонными ведомствами.