Пентагон сообщил о налаживании каналов с Россией для обсуждения безопасности
2022-11-28 23:12
В Пентагоне сообщили, что США и Россия наладили каналы связи для обсуждения вопросов безопасности.
В ведомстве рассказали о недавних звонках высокопоставленных представителей Минобороны США российским коллегам.
В Пентагоне считают, что продолжение диалога имеет очень важное значение для предотвращения военных инцидентов и эскалации.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Москва только один раз воспользовались линией связи между оборонными ведомствами.
Опубликовано: Светлана Репина
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