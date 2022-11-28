Венгрия закупит у Киева десять тысяч тонн зерна

Будапешт закупит зерно на 3,5 миллиона долларов в рамках программы Grain From Ukraine.

28 ноября РИА Новости сообщили, что президент Венгрии Каталин Новак на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами правительств Бельгии, Литвы, и Польши в Киеве сообщила, что Венгрия в рамках предложенной Киевом инициативы Grain From Ukraine закупит 10 тысяч тонн зерна на 3,5 миллиона долларов для передачи в бедные страны.

Ранее сообщалось, что на международном саммите по продовольственной безопасности Зеленский объявил, что Украина в рамках программы Grain From Ukraine планирует к концу следующей весны отправить из портов Украины минимум 60 судов в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи.