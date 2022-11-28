«Дай бог, чтобы я его не нашел» — мексиканский боксер угрожает Месси

Лионель Месси спас Аргентину от досрочного вылета из чемпионата мира, своим мастерством при счете 1:0 он вывел свою команду в 1/8, Аргентина победила Мексику со счетом 2:0.

Но расслабиться Месси в послематчевой эйфории помешал гнев мексиканского профессионального боксера Сауля «Канело» Альвареса.

В соцсетях после матча распространилось видеобращение боксера. На видео игроки Аргентины празднуют победу, а Месси тоже сначала подпевает, но потом садится, чтобы разуться и наступает на лежащую на земле мексиканскую майку.

«Вы видели, как Месси мыл пол нашей майкой и нашим флагом? Ему лучше молиться Богу, чтобы я его не нашел. Так же, как я уважаю Аргентину, он должен уважать Мексику! Я не говорю о стране в целом, а только о том дерьме, которое сделал Месси», — написал боксер Альварес в Twitter. Явная угроза со стороны чемпиона WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в суперсреднем весе.

Ответ аргентинской стороны не заставил себя ждать.

«Г-н. Канело, не ищи оправданий или проблем, ты точно ничего не знаешь о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда валяются на полу от пота после игр и Мессии случайно наступил на нее, когда снимал обувь», — написал бывший нападающий Кун Агуэро, друг Месси.

Чем завершится спор пока неизвестно, но Аргентиина в 1/8 и Месси еще может вызвать гнев не одного супер-бойца.