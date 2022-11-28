Правительство ФРГ стремится к притоку квалифицированных рабочих с использованием балльной системы

Чтобы восполнить нехватку квалифицированных рабочих, федеральное правительство хочет разрешить людям иммигрировать в Германию с помощью балльной системы, даже если они еще не могут доказать, что у них есть работа.

Это вытекает из «ключевых моментов иммиграции квалифицированных рабочих из третьих стран», которые кабине министров утвердит в среду. Законопроекты должны быть представлены кабинетом министров в первом квартале 2023 года.

«Мы введем карточку возможности поиска работы, основанную на прозрачной, небюрократической системе баллов», — говорится в документе. В качестве критериев отбора названы квалификация, знание языков, профессиональный опыт, связь с Германией и возраст.

«Германии срочно нужны квалифицированные работники во всех секторах. Поэтому необходимо задействовать весь потенциал внутри страны и за рубежом», — говорится во вступлении к проекту.

Признанные иностранные квалифицированные рабочие остаются основой трудовой миграции, и эту «основу квалифицированных рабочих» необходимо укреплять.

Федеральное правительство также стремится обеспечить, чтобы иностранные студенты и стажеры оставались в Германии после окончания учебы.