Изменения с организмом после отказа от алкоголя

В современном обществе повсеместно идет пропаганда здорового образа жизни. Исключение из рациона питания сахара, глютена, мяса и т.д.

Проанализировав научные данные, а также описывая свои личные "достижения" на пути к трезвому образу жизни, ютубер Леон Сильвестр описывает 8 изменений, которые, скорее всего, произойдут, если вы полностью исключите алкоголь из своей жизни.

Есть те, которые порадуют, а есть и немного печальные.

Алкоголь вызывает обезвоживание организма и расширение кровеносных сосудов. Без воды кожа быстро стареет, появляются морщины и заломы. А красно-синий цвет лица, присущий всем любителям "злоупотребить" - восстановится в нормальный. Если перестать пить крепкие напитки, а начать - чистую воду в нужном объеме.

Вредная привычка:

Алкоголь - это вредная привычка, которая укореняется в первую очередь в нашем мозге. А именно никакие торжества, будь то свадьба, день рождения или получение должности, не обходятся без 100 грамм. Если принять решение вести трезвый образ жизни, сначала может быть "не по себе". Но, если преодолеть этот барьер, можно добиться результатов.

Здоровый сон:

Говоря об исследованиях 2015 года, Сильвестр говорит о том, что была обнаружена взаимосвязь между употреблением алкоголя и низкочастотным не быстрым движением глаз (которым обусловлено частое пробуждение ночью). С одной стороны алкоголь позволяет быстрее заснуть, а с другой - частые ночные пробуждения не дают организму в полной мере отдохнуть.

Замена одной привычки на другую:

Употребление алкоголя, кофеина или сахара способствуют высвобождению дофамина и серотонина, гормона радости и удовлетворения. И, если исключить потребление одного из своего рациона, может усилиться тяга к другому. Так сказать - взаимозамещение.

Для борьбы с любыми пищевыми пристрастиями надо четко для себя понять, хотите ли вы этого, нужно ли вам это не становится заложниками еды или питья.

Трезвость ума и мыслей:

Тут комментарии излишни. Эмоциональный фон становится гораздо стабильнее, человек учится принимать решения на "ясную голову". Не убегает от проблем, тем самым закаливая характер.

Страх, что вы "не такой":

Особенно это касается любого рода застолья, когда все веселятся и говорят глупости. При этом смешно, весело и расслабленно себя чувствуют. Трезвый же человек более критично относится к шуткам и юмору, поэтому первое время, когда вы отказываетесь от алкоголя, вам может быть не по себе, но это временное явление, все пройдет и вы сможете легко и беззаботно веселится без дополнительных напитков.

Принять помощь:

Если вы понимаете, что самостоятельно справится не можете, что желание "выпить" всегда побеждает все ваши доводы, но хочется искоренить эту привычку, то вовсе не зазорно обратиться за помощью. Возможны откаты и это нормальная реакция организма.

Мнение со стороны:

Те, кто употребляет алкоголь и всем доволен, будет максимально презрительно относится к вашему желанию "завязать". НО если вы в компании настоящих друзей или людей, уважающих чужое мнение, вас не будут брать на "слабо" или смеяться с вашего желания.