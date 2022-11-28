Генсек НАТО надеется на увеличение поставок систем ПВО на Украину
2022-11-28 23:38
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом выразил надежду на то, что страны альянса увеличат поставки систем ПВО на Украину.
По его мнению, страны альянса могут принять решение нарастить поставки запасных частей и боеприпасов к этим системам.
Столтенберг отметил, что возможно также предоставление обучения для использования систем ПВО.
С 28 по 30 ноября в Бухаресте проходит заседание глав МИД стран НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»