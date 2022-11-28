Генсек НАТО надеется на увеличение поставок систем ПВО на Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом выразил надежду на то, что страны альянса увеличат поставки систем ПВО на Украину.

По его мнению, страны альянса могут принять решение нарастить поставки запасных частей и боеприпасов к этим системам.

Столтенберг отметил, что возможно также предоставление обучения для использования систем ПВО.

С 28 по 30 ноября в Бухаресте проходит заседание глав МИД стран НАТО.