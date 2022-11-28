Москва переносит консультации с Вашингтоном по договору о СНВ

Запланированные переговоры между Москвой и Вашингтоном о стратегическом ядерном оружии были отложены, заявили в дипмиссии США в Москве.

«Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты», — заявили в понедельник в посольстве США в Москве, сообщает газета «Коммерсантъ». МИД в Москве подтвердил перенос запланированных консультаций.

Договор СНВ о сокращении стратегических ядерных вооружений, первоначально подписанный между президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, последний раз продлевался на пять лет в феврале 2021 года.

Переговоры о будущем контракта должны были состояться в Каире с 29 ноября по 6 декабря. Планировалось, что в ходе консультаций обе стороны заслушают соответствующие утверждения другой стороны.

Это касается прежде всего вопроса о взаимных инспекциях стратегических вооружений. В августе, через несколько месяцев после начала войны против Украины, Россия прекратила контроль США над своим ядерным арсеналом.

Причина заключалась в том, что российскому обзору американского ядерного оружия помешают западные санкции.