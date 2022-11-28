Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях.

В понедельник вечером украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске и Полтаве, очевидцы сообщают о взрывах в Синельниковском р-не Днепропетровской области, о взрывах в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Ранее была объявлена воздушная тревога в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях, подробности не приводятся.