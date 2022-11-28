Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
2022-11-28 23:43
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях.
В понедельник вечером украинские СМИ сообщают о взрывах в Днепропетровске и Полтаве, очевидцы сообщают о взрывах в Синельниковском р-не Днепропетровской области, о взрывах в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Ранее была объявлена воздушная тревога в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях, подробности не приводятся.
Опубликовано: Елена Калиновская
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