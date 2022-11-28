Украина начала покупать электроэнергию у Румынии

Энергетическая компания Украины сообщает, что 27 ноября была проведена тестовая закупка электроэнергии у Румынии.

В частности, была импортирована электроэнергия мощностью 1 МВт в течение двух часов.

В ЭКУ отмечают, что импорт электроэнергии поможет стабилизировать украинскую энергосистему.

Сообщается также, что тестовые поставки нужны были для проверки технической возможности таких опеаций.