Украина начала покупать электроэнергию у Румынии
2022-11-28 23:43
Энергетическая компания Украины сообщает, что 27 ноября была проведена тестовая закупка электроэнергии у Румынии.
В частности, была импортирована электроэнергия мощностью 1 МВт в течение двух часов.
В ЭКУ отмечают, что импорт электроэнергии поможет стабилизировать украинскую энергосистему.
Сообщается также, что тестовые поставки нужны были для проверки технической возможности таких опеаций.
Опубликовано: Светлана Репина
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