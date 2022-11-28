Президент Германии Штайнмайер заявил о невозможности прекращения огня в Украине

По мнению президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, конфликт в Украине в ближайшее время не закончится.

Штайнмайер считает, что призывы прекратить огонь на территории Украины не являются серьезными. Он отметил, что перемирие будут обозначать признание несправедливости.

"Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости", — заявил Штайнмайер

Также президент Германии заявил, что в данный момент он не видит выхода из сложившейся ситуации.