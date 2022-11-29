Арестович: армия Украины вернёт Крым под контроль Киева через 6 месяцев

Алексей Арестович уверен, что солдатам ВСУ будет достаточно шести месяцев для возвращения крымского полуострова в состав Украины.

Советник Зеленского Алексей Арестович дал интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом Министерством юстиции РФ), где публично заявил, что по его личному мнению украинские войска смогут вернуть Крым под единоличный контроль Киева за шесть месяцев, поскольку крымский полуостров является неудобным объектом для длительной обороны.

По мнению Арестовича, даже в случае, если правительство США попросит Владимира Зеленского отказаться от плана по возвращению Крыма в состав Украины военным путём, крымский полуостров всё равно будет занят бойцами ВСУ за полгода.