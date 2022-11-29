Иностранцы в Таиланде массово работают учителями в школе

Для этого не обязательно иметь профильное образование - главное, предъявить диплом об окончании любого колледжа.

Зарплата учителям-иностранцам начисляется в зависимости от того, из какой страны они прибыли в Таиланд.

Среди представителей англоязычных стран зарплата распределяется таким образом: больше всех получают британцы, следом за ними идут американцы, затем австралийцы и завершают этот список новозеландцы.

В данном случае больше смотрят на паспорт, нежели на уровень владения английским языком.

В престижных школах, где учатся дети богатых людей, зарплаты учителей-иностранцев могут доходить до 5 тысяч долларов в месяц.

До 2013 года многие иностранцы в Таиланде работали в сфере легкой промышленности. Они контролировали поставки произведенной тайцами продукции в свои страны.

Но после того, как производства переехали в соседние страны из-за затяжной рецессии в Таиланде, иностранцы стали массово наниматься учителями в местные школы.