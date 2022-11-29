Евросоюз не сможет отказаться от российского топлива без сокращения энергопотребления

Генеральный директор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила, что Европа может стать независимой от российского топлива только при условии сокращение энергопотребления.

По ее словам, это главное условие отказа от поставок топлива из России.

Йоргенсен указала на необходимость снижения спроса на энергоносители, экономии энергии.

Она также рассказала, что в нынешнем году Евросоюзу удалось заполнить свои подземные хранилища газа более чем на 95%, но весной с формированием запасов возникнут сложности.