Евросоюз не сможет отказаться от российского топлива без сокращения энергопотребления
2022-11-29 01:27
Генеральный директор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила, что Европа может стать независимой от российского топлива только при условии сокращение энергопотребления.
По ее словам, это главное условие отказа от поставок топлива из России.
Йоргенсен указала на необходимость снижения спроса на энергоносители, экономии энергии.
Она также рассказала, что в нынешнем году Евросоюзу удалось заполнить свои подземные хранилища газа более чем на 95%, но весной с формированием запасов возникнут сложности.
Опубликовано: Светлана Репина
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»