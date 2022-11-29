Вучич: Россия начала действовать более эффективно в ходе спецоперации на Украине
2022-11-29 01:34
Президент Сербии Александр Вучич отметил возросшую эффективность действий российских военных в ходе спецоперации.
29 ноября телевизионный канал "ТВ Пинк" опубликовал фрагмент интервью с сербским президентом Александром Вучичем, который публично заявил, что вооружённые силы России начали действовать более эффективно, выполняя задачи в ходе спецоперации на Украине. По мнению Вучича, к текущему моменту успех российских войск стал существенно заметнее, нежели это было на старте спецоперации.
Примечательно, что ранее Александр Вучич утверждал, что был удивлён решением Минобороны России отвести своих военных с территории Херсона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
CNN: власти Ирана грозят футболистам национальной сборной расправой над близкими перед игрой с США на ЧМ-2022
Эксперт считает, что совместный сон мамы и ребёнка несет опасность травмирования
Бобков: Украина как государство не переживет предстоящую зиму
Инфляция в Германии снизилась до 10 процентов
Кудрин заявил, что увольняется с должности главы Счетной палаты, чтобы заняться реализацией «частных инициатив»