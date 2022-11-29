Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации
2022-11-29 01:42
Глава Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что российским адвокатам предоставлено право на бронь от частичной мобилизации.
По его словам, Минобороны РФ включило адвокатов в перечень профессий, представители которой остаются в запасе и подлежат бронированию.
Трунов отметил, что сейчас ведется работа над механизмом бронирования, его нормативным обеспечением.
Ранее отсрочку от частичной мобилизации получили студенты, сотрудники СМИ, работники сфер финансов, связи, IT.
Опубликовано: Светлана Репина
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