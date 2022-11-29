Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации

Глава Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что российским адвокатам предоставлено право на бронь от частичной мобилизации.

По его словам, Минобороны РФ включило адвокатов в перечень профессий, представители которой остаются в запасе и подлежат бронированию.

Трунов отметил, что сейчас ведется работа над механизмом бронирования, его нормативным обеспечением.

Ранее отсрочку от частичной мобилизации получили студенты, сотрудники СМИ, работники сфер финансов, связи, IT.