Хью Джекман рассказал, что отказался от роли Джеймса Бонда
2022-11-29 02:03
Хью Джекман заявил, что ему предлагали роль Джейма Бонда, но он от нее отказался, поскольку не хотел играть кого-то похожего на Росомаху.
Актер заявил, что ему нравится играть нестандартных людей, и совсем не хочется исполнять роль героя боевиков.
По его словам, Росомаха и Джеймс Бонд – это героические парни в сложных ситуациях. Джекман собирается повторить свою роль Росомахи в «Дэдпуле 3» вместе с Райаном Рейнольдсом.
Продюсер следующего фильма о Бонде Майкл Уилсон сказал, что не будет искать молодого актера на эту роль. Имена претендентов пока не объявлены.
Опубликовано: Светлана Репина
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