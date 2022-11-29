Хью Джекман рассказал, что отказался от роли Джеймса Бонда

Хью Джекман заявил, что ему предлагали роль Джейма Бонда, но он от нее отказался, поскольку не хотел играть кого-то похожего на Росомаху.

Актер заявил, что ему нравится играть нестандартных людей, и совсем не хочется исполнять роль героя боевиков.

По его словам, Росомаха и Джеймс Бонд – это героические парни в сложных ситуациях. Джекман собирается повторить свою роль Росомахи в «Дэдпуле 3» вместе с Райаном Рейнольдсом.

Продюсер следующего фильма о Бонде Майкл Уилсон сказал, что не будет искать молодого актера на эту роль. Имена претендентов пока не объявлены.