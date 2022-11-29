Зрители в Саудовской Аравии возмущены запретом на трансляцию чемпионата мира по футболу

Зрители чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии говорят, что правительство заблокировало принадлежащий Катару потоковый сервис, который должен был транслировать матчи в королевстве.

Приостановка удивила и возмутила клиентов TOD TV, которому принадлежат права на показ чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии.

На этой неделе подписчики из Саудовской Аравии, которые не смогли посмотреть матчи чемпионата мира по футболу, заполонили аккаунт TOD TV в Твиттере просьбами о возврате средств.

Представители TOD TV заявили, что это произошло по независящим от них причинам.