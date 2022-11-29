Зрители в Саудовской Аравии возмущены запретом на трансляцию чемпионата мира по футболу
2022-11-29 02:39
Зрители чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии говорят, что правительство заблокировало принадлежащий Катару потоковый сервис, который должен был транслировать матчи в королевстве.
Приостановка удивила и возмутила клиентов TOD TV, которому принадлежат права на показ чемпионата мира по футболу в Саудовской Аравии.
На этой неделе подписчики из Саудовской Аравии, которые не смогли посмотреть матчи чемпионата мира по футболу, заполонили аккаунт TOD TV в Твиттере просьбами о возврате средств.
Представители TOD TV заявили, что это произошло по независящим от них причинам.
Опубликовано: Светлана Репина
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