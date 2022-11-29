Аниковидные протесты из Китая перекинулись на Гонконг и пивели к требованию отставки Цзиньпина
В Гонконге студенты вышли протестовать против коронавирусных ограничений и диктатуры, призывая Си Цзиньпина уйти в отставку.
50 студентов спели в Китайском университете Гонконга, а некоторые зажгли свечи в знак поддержки жителей материковых городов, выступивших против ограничений, из-за которых миллионы людей остались дома.
Митинги против необычайно строгих антивирусных мер Китая распространились на несколько городов в минувшие выходные, и власти смягчили некоторые правила.
Гонконг ужесточил меры безопасности и отказался от гражданских свобод в западном стиле с тех пор, как в 2019 году Китай начал кампанию по подавлению продемократического движения. На территории действует собственная антивирусная стратегия, отдельная от материка.
Опубликовано: Светлана Репина
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