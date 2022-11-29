«Почта России» будет доставлять товары с европейских маркетплейсов
2022-11-29 02:51
«Почта России» начнет доставлять товары с европейских маркетплейсов Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, а также с сайтов Zara, H&M, Nike.
Услуги по оформлению заказов у западных онлайн-продавцов стала особенно популярной после ухода ряда европейских брендов из России.
По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, при нынешнем курсе валюты спрос на такие товары сохранится.
Он также отметил, что инфраструктура «Почты России» позволяет выстраивать эффективную логистику.
Опубликовано: Светлана Репина
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