«Почта России» будет доставлять товары с европейских маркетплейсов

«Почта России» начнет доставлять товары с европейских маркетплейсов Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa, а также с сайтов Zara, H&M, Nike.

Услуги по оформлению заказов у западных онлайн-продавцов стала особенно популярной после ухода ряда европейских брендов из России.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, при нынешнем курсе валюты спрос на такие товары сохранится.

Он также отметил, что инфраструктура «Почты России» позволяет выстраивать эффективную логистику.