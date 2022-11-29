Израиль и США проведут совместные учения, имитирующие атаку на Иран

Совместные вооруженные силы Израиля и США проведут учения, имитирующие атаку на объекты, где Иран должен разработать ядерное оружие, сообщила в понедельник газета Jerusalem Post.

Учения будут включать в себя полеты на большие расстояния, которые имитируют полеты израильских пилотов, чтобы добраться до Ирана. Это крупнейшие маневры такого типа за последние годы.

Тренировочные полеты со вторника, 29 ноября по четверг, 1 декабря будут выполняться над акваторией Средиземного моря и над Израилем. В них примут участие истребители и самолеты-заправщики.

The Jerusalem Post напомнил, что США и Израиль подписали соглашение, по которому Вашингтон будет оказывать помощь Израилю в случае войны. Соглашение также включает совместные учения ПВО.

Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном остается высокой, напоминает портал и утверждает, что Иран, имеющий более 1000 баллистических ракет малой и средней дальности, продолжает продавать оружие определенным государствам и организациям, таким как "Хизбалла".

Израиль и Иран продолжают обмениваться угрозами, а высокопоставленные военные заявляют, что их вооруженные силы способны нанести удар по врагу.

The Jerusalem Post напоминает, что Израиль значительно повысил уровень своей готовности к началу военной операции против иранских ядерных объектов за последний год.