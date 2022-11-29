Благодаря газопроводу "Северный поток" и другим экономическим инициативам немецкая земля Мекленбург-Передняя Померания была тесно связана с Россией и также на российские деньги создала климатический фонд для помощи в развитии сотрудничества.

Теперь премьер-министр земли Мануэла Швезиг отмечает, что многие регионы Германии получили выгоду от российского газа.

Мекленбург-Передняя Померания имела тесные экономические связи с Россией, указывает портал RND в опубликованном в понедельник интервью премьер-министра этой земли. В ответ Швезиг указал, что "многие регионы Германии получали выгоду от российского газа, который распределялся по всей Германии через Любмин в Мекленбурге-Передней Померании".

В то же время она подчеркнула, что после начала СВО в Украине земля Мекленбург-Передняя Померания прекратила сотрудничество с Ленинградской областью.

На вопрос, что будет с вызывающим споры Климатическим фондом (Stiftung Klima- und Umweltschutz, созданным для поддержки строительства газопровода "Северный поток — 2"), Швезиг сказал, что "существует четкое решение правительства штата и парламента о том, что фонд должен быть распущен".