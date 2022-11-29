Киркорова восхитили вокальные данные Алсу на шоу Маска
2022-11-29 08:22
Известная исполнительница Алсу поразила всех на шоу "Маска", продемонстрировав оперное пение. Филипп Киркоров буквально потерял дар речи, услышав, что может делать своим голосом артистка.
Певица Алсу сразила наповал своими вокальными данными, о которых никто из коллег-артистов даже не подозревал.
Филипп Киркоров, знающий исполнительницу не первый год, потерял дар речи от такого таланта.
Участвуя в программе "Маска" на НТВ, Алсу продемонстрировала свой оперный вокал. Многие зрители не поверили в то, что пела сама артистка.
Знаменитость записала видео со своим пением, ответив сомневающимся. Позднее за распевкой в студии исполнительницу застал и Киркоров, не поверив своим ушам и глазам.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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