Лучше помёрзнуть: ученые объяснили, какую опасность таят обогреватели
Во избежание неприятных последствий необходимо тщательно выбирать и сам прибор, и место, куда его поставить.
Иногда в межсезонье в квартирах бывает холодновато. Кому-то не хватает градуса и в отопительный сезон, и тогда приходится прибегать к помощи обогревателей. Но так ли они безобидны?
Ученые предостерегают: неправильная эксплуатация таких приборов может навредить здоровью, вызвав дискомфорт, сухость кожи, головную боль и даже астму.
Доктор физико-математических наук, глава Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА Роман Шамин подчеркнул, что инфракрасные обогреватели опасны, если их использовать неправильно.
«Они сушат воздух. При его нагревании снижается влажность, это влияет на слизистые, снижает иммунитет, создаёт благоприятные условия размножению вирусов. И даже может привести к обострению хронических заболеваний, включая бронхиальную астму», — рассказал он.
Во избежание неприятных последствий необходимо тщательно выбирать и сам прибор, и место, куда его поставить. В частности, подвесной прибор мощностью 1 кВт закрепить хотя бы в одном метре от головы. Устройства мощнее — еще дальше.
А приборы с коротковолновым излучением вообще размещать на промышленных объектах либо открытых пространствах и держаться от них не ближе, чем на пять-шесть метров. И параллельно позаботиться о покупке увлажнителя воздуха.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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