Гагарина рассказала о личной жизни на фоне информации о воссоединении с бывшим мужем Исхаковым

Полина Гагарина посвятила поклонников в свою личную жизнь, призвав слушать ее новый альбом "Вдох" и "читать между строк"

Полина Гагарина не из тех, кто посвящает окружающих в свою личную жизнь.

Недавно вышел альбом певицы "Вдох", где, по ее словам, многое посвящено ее взаимоотношениям с противоположным полом.

Гагарина призвала фанатов слушать альбом, "читая между строк". Артистка утверждает, в новых композициях отражены все значимые события ее жизни, включая развод с Дмитрием Исхаковым и рождение дочки.

Об этом знаменитость рассказала в интервью "Муз ТВ".