Гагарина рассказала о личной жизни на фоне информации о воссоединении с бывшим мужем Исхаковым
2022-11-29 09:11
Полина Гагарина посвятила поклонников в свою личную жизнь, призвав слушать ее новый альбом "Вдох" и "читать между строк"
Полина Гагарина не из тех, кто посвящает окружающих в свою личную жизнь.
Недавно вышел альбом певицы "Вдох", где, по ее словам, многое посвящено ее взаимоотношениям с противоположным полом.
Гагарина призвала фанатов слушать альбом, "читая между строк". Артистка утверждает, в новых композициях отражены все значимые события ее жизни, включая развод с Дмитрием Исхаковым и рождение дочки.
Об этом знаменитость рассказала в интервью "Муз ТВ".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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